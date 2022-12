Rusia, la un pas de a se destrăma din interior. Documentul secret privind dezintegrarea, pe masa lui Putin Razboiul lovește tot mai multe regiuni sarace din Rusia, iar dupa decretul mobilizarii parțiale al lui Putin, rușii au inceput revolta fața de Kremlin.Prima republica ce vrea sa paraseasca Federația Rusa este Tatarstan, care de mai multa vreme da semne ca ar vrea sa se separe de Moscova. Autoritațile locale susțin ca scopul principal al lui Putin este sa zdrobeasca individualitatea republicii.Mai mult, serviciile secrete ruse au aflat ca daca elitele Tatarstanului ar organiza revolte, toata Rusia se va alatura, iar violențele vor fi extreme.Totul, pentru s-și caștiga libertatea cu propriile maini.Președintele… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile moldovene analizeaza mai multe scenarii, inclusiv cel in care Moscova ar incerca o invazie terestra prin nordul Ucrainei, catre Republica Moldova, in 2023, a declarat Alexandru Musteata, director al Serviciului de Informatii si Securitate (S.I.S.), intr-un interviu pentru TVR Moldova, publicat…

- Cand mii de protestatari s-au adunat luna trecuta in fața palatului prezidențial al Republicii Moldova, cerand demisia liderului pro-occidental al țarii, omul din spatele demonstrației – un lider al partidului de opoziție in exil in Israel – a primit rapid aprecieri de la Moscova, se arata intr-un material…

- Președintele american, Joe Biden, a declarat marți (25 octombrie) ca Rusia ar face o „greșeala incredibil de grava” daca ar folosi o arma nucleara tactica impotriva Ucrainei. „Permiteți-mi sa spun doar ca Rusia ar face o greșeala incredibil de grava daca ar folosi o arma nucleara tactica. Inca nu va…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, i-a spus duminica, intr-un apel telefonic, omologului sau francez ca situatia din Ucraina se deterioreaza rapid si are tendinta de „escaladare necontrolata”, potrivit Reuters.Intr-un apel telefonic cu ministrul francez al Apararii, Sebastien Lecornu, publicat…

- Romania reitereaza condamnarea, in termenii „cei mai fermi”, a asa-ziselor „referendumuri” desfasurate in perioada 23 – 27 septembrie in regiunile ocupate ilegal de trupele ruse in Ucraina, cu implicarea si sprijinul nemijlocite ale fortelor de ocupatie ruse, ale caror rezultate finale au fost anuntate…

- Romania condamna ferm așa-zisele „referendumuri” desfașurate in perioada 23-27 septembrie 2022 in regiunile ocupate ilegal de trupele ruse in Ucraina, ale caror rezultate finale au fost anunțate astazi, potrivit unui comunicat al MAE. Romania nu recunoaște rezultatele acestor așa-zise „referendumuri”,…

- Romania reitereaza condamnarea, in termenii cei mai fermi, a așa-ziselor „referendumuri” desfașurate in perioada 23-27 septembrie 2022 in regiunile ocupate ilegal de trupele ruse in Ucraina, cu implicarea și sprijinul nemijlocite ale forțelor de ocupație ruse, ale caror rezultate finale au fost anunțate…