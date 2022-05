Rusia, la fel de obosită ca Putin Asteptata cu atata interes, Ziua Victoriei sarbatorita la Moscova a gasit un Vladimir Putin deloc in forma. Si-a inceput discursul cu „Dragi tovarasi” si l-a terminat cu un anemic de trei „Ura!”, destul de anemic. Nici ecoul din mii de glasuri ale militarilor nu a fost destul de mobilizator. Pe scurt, parada nu a adus noutatile asteptate de toata lumea. Nu a decretat mobilizarea generala, nu a apasat nici pe butonul nuclear. Nimic nu prevesteste o victorie apropiata a Rusiei asupra Ucrainei. S-ar parea ca razboiul va continua in nota obisnuita. Rusii vor lansa rachete, ucrainenii se vor apara.… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

Sursa articol: informatia-zilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

