Kremlinul s-a declarat miercuri hotarat sa mearga pana la capat cu reforma sa constitutionala care ar putea sa-i permita lui Vladimir Putin sa se mentina la putere pana in 2034, dupa amanarea referendumului care ar fi trebuit sa-l aprobe, din cauza pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. Initial prevazut pentru 22 aprilie, acest vot al rusilor asupra unei vaste reforme deja aprobate de Parlament a fost amanat sine die in martie de presedintele rus in cadrul masurilor de izolare decise pentru incetinirea propagarii maladiei. Niciun calendar nu a fost insa anuntat. "Noi termene vor fi stabilite gradual…