Rusia: Kremlinul avertizează împotriva oricărei acţiuni care ar putea 'destabiliza' Siria Kremlinul a avertizat miercuri impotriva oricarei actiuni in Siria care ar putea 'destabiliza situatia deja fragila din regiune', dupa amenintarile cu lovituri ale Occidentului impotriva regimului de la Damasc, acuzat ca este responsabil de un presupus atac chimic comis sambata trecuta, relateaza AFP. 'Noi inca speram ca toate partile vor evita orice act care in realitate nu ar fi in niciun caz justificat si care ar putea destabiliza situatia, deja fragila, in regiune', a declarat presei purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, apreciind situatia actuala ca fiind 'foarte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

agerpres.ro

