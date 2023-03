Stiri pe aceeasi tema

- Volkswagen, impreuna cu alti producatori auto straini, au suspendat operatiunile in Rusia anul trecut, dupa ce tarile occidentale au impus Moscovei sanctiuni fara precedent din cauza conflictului din Ucraina. Compania s incercat sa-si vanda activele rusesti, inclusiv fabrica sa emblematica din orasul…

- Un tribunal rus a inghețat luni toate activele producatorului auto Volkswagen in Rusia. Asta potrivit documentelor judiciare vazute de Reuters.Producatorul auto rus GAZ a dat in judecata VW dupa ce grupul german a incheiat cooperarea in august. Pana atunci, GAZ a produs vehicule pentru VW la uzina…

- Constructorul auto ceh Skoda Auto, o divizie a grupului german Volkswagen, este pe ultima suta de metri in procesul de iesire de pe piata din Rusia, dupa ce a suferit o lovitura de aproape 700 milioane de euro de pe urma invaziei rusesti in Ucraina, a declarat joi directorul general de la Skoda, Klaus…

- Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a declarat luni ca Rusia ar trebui sa suporte costurile pagubelor cauzate de invadarea Ucrainei, dar ca exista ”obstacole legale semnificative” in calea confiscarii importantelor active rusesti inghetate, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Rusia ar trebui sa suporte costurile pagubelor provocate de invadarea Ucrainei, dar exista „obstacole legale semnificative” in calea confiscarii activelor majore rusești inghetate, a declarat luni, 27 februarie, secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, citata de Reuters.Declarațiile lui Yellen au fost…

- Doua centrale termice au fost avariate de bombardamentele ucrainene in parțile controlate de Rusia din regiunea Donețk din țara, au declarat duminica oficiali instalați la Moscova, citați de Reuters.

- Presedintele Vladimir Putin a laudat sambata Biserica Ortodoxa Rusa pentru sprijinirea fortelor Moscovei care lupta in Ucraina, intr-un mesaj de Craciunul ortodox pe stil vechi conceput pentru a aduna oamenii in spatele viziunii sale despre Rusia moderna, noteaza Reuters.

- Un acord cu privire la vanzarea activelor din Rusia ale grupului suedez IKEA ar putea fi convenit pana la finele anului, a declarat miercuri ministrul Industriei si Comertului, Denis Manturov, citat de Reuters și Agerpres.