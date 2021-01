Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal rus a decis joi, cu trei zile inainte de noi manifestatii prevazute in intreaga Rusie, sa-l mentina in detentie pe opozantul Aleksei Navalnii, incarcerat de la intoarcerea sa in tara pe 17 ianuarie, relateaza AFP si dpa. "Decizia privind prelungirea perioadei de detentie pana la 15 februarie…

- Sotia lui Aleksei Navalnii, principalul adversar politic al presedintelui rus Vladimir Putin, a fost arestata sambata in timpul unei manifestatii antiguvernamentale la Moscova. Peste 2.500 de persoane au fost retinute astazi in intreaga Rusie.

- Politia rusa a retinut-o sambata pe Iulia Navalniia - sotia principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, aflat in detentie - la un protest care are loc la Moscova, dupa cum a anuntat chiar ea pe contul ei de Instagram, dintr-o duba a politiei, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Justitia rusa a amanat pentru data de 5 februarie un proces de defaimare intentat lui Aleksei Navalnii, a anuntat miercuri Olga Mihailova, avocatul principalului opozant rus, confruntat cu multiple proceduri judiciare de la revenirea sa in Rusia, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. ''Curtea…

- Un tribunal rus a dispus luni plasarea in detentie a opozantului rus Aleksei Navalnii pe o peroada de 30 de zile, incepand de la data controversatei sale arestari, duminica, de catre serviciul penitenciar rus (FSIN), la sosirea sa la Moscova, dupa cinci luni de convalescenta in Germania, relateaza…