- Un tribunal rus a respins marti cererea de eliberare a jurnalistului american Evan Gershkovich, mentinandu-se astfel plasarea sa in detentie provizorie pentru acuzatii de spionaj, pe care ziaristul le respinge.

- Un tribunal rus a respins marti cererea de eliberare a jurnalistului american Evan Gershkovich, mentinandu-se astfel plasarea sa in detentie provizorie pentru acuzatii de spionaj, pe care ziaristul le respinge, relateaza AFP si Reuters. La finalul unei audieri cu usile inchise, judecatorul a decis „sa…

- Evan Gershkovich, jurnalistul american care a fost arestat in Rusia sub acuzații de spionaj, a aparut marți in fața unei instanțe din Moscova pentru a contesta masura arestului preventiv, scrie The Guardian.

- Rusia i-a dat asigurari noii ambasadoare a SUA la Moscova, Lynne Tracy, ca sunt ''inutile'' incercarile de a exercita presiuni asupra Moscovei in cazul jurnalistului american Evan Gershkovich, arestat in Rusia pentru acuzatii de spionaj, transmit joi AFP si Reuters.

- Avocatii jurnalistului american Evan Gershkovich, arestat in Rusia saptamana trecuta sub acuzatia de spionaj, pe care o neaga, s-au putut intalni marti in inchisoare cu acesta, a declarat angajatorul sau, Wall Street Journal (WSJ), intr-o scrisoare adresata redactiei,

- Statele Unite depun eforturi intense pentru a obtine eliberarea jurnalistului american arestat in Rusia, iar detinerea sa este urmarita atent, anunta Presedintia de la Washington, conform agentiei Reuters.

- Secretarul de stat american Antony Blinken a cerut duminica eliberarea imediata a jurnalistului american de la Wall Street Journal Evan Gershkovich, acuzat de Rusia de spionaj, in cursul unei convorbiri telefonice cu omologul sau rus Serghei Lavrov, a anuntat Departamentul de stat al SUA, transmit Reuters…

- Statele Unite analizeaza chestiunea rapoartelor "neconfirmate" potrivit carora Rusia a deschis un dosar penal impotriva unui cetațean american suspectat de spionaj, a declarat joi purtatorul de cuvant adjunct al Departamentului de Stat, Vedant Patel, reporterilor, informeaza Reuters. Fii la…