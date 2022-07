Rusia JEFUIEŞTE o altă ţară: cât timp lumea a atenţă la război, la ia aurul! Rusia isi multtiplica activele interne folosindu-se de tarile africane. De exemplu, de Sudan. Careia ii ia aurul. S-a intamplat acest lucru inca din prima zi a razboiului din Ucraina. La cateva zile dupa ce Moscova și-a lansat razboiul sangeros impotriva Ucrainei, un avion cargo rusesc se afla pe o pista din Khartoum, capitala Sudanului. Le […] The post Rusia JEFUIESTE o alta tara: cat timp lumea a atenta la razboi, la ia aurul! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

