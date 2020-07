Rusia a decis sa-si redeschida ambasada in Libia, a anuntat vineri ministrul de externe rus Serghei Lavrov, intr-o intalnire cu Aguila Saleh, presedintele parlamentului din Tobruk din estul Libiei, pro-Haftar, care efectueaza o vizita la Moscova, potrivit Interfax, TASS si Reuters. "Vreau sa va informez ca am decis sa reluam activitatea ambasadei Rusiei in Libia, care la etapa actuala va fi condusa de insarcinatul cu afaceri Djamsed Boltaev", a afirmat Lavrov, in debutul intalnirii, specificand - potrivit TASS - ca ambasada rusa cu atributii in Libia isi va avea sediul temporar in Tunisia. O incetare…