Rusia îşi va rambursa datoria externă în ruble Rusia va asigura serviciul datoriei externe in ruble, ca urmare a deciziei SUA de a pune capat, incepand de miercuri, unei exceptii care permitea Moscovei sa isi ramburseze datoriile in dolari, a anuntat Ministerul rus de Finante, transmite Bloomberg, citata de Agerpres. „Actuala situatie nu are nimic in comun cu cea din 1998, cand Rusia […]

- Rusia va asigura serviciul datoriei externe in ruble, ca urmare a deciziei SUA de a pune capat, incepand de miercuri, unei exceptii care permitea Moscovei sa isi ramburseze datoriile in dolari, a anuntat Ministerul rus de Finante, transmite Bloomberg.

- Ministerul rus al Apararii a anuntat ca trupele ruse vor opri ostilitatile cu scopul de a permite civililor sa paraseasca otelaria asediata Azovstal din orasul-port ucrainean Mariupol de la ora 14:00, ora Moscovei, (ora 14:00 Ucraina), luni, relateaza Reuters. Ministerul rus al Apararii a mai precizat…

- Rusia a anuntat, joi, inchiderea consulatelor Estoniei, Letoniei si Lituaniei pe teritoriul rus, ca o masura de retorsiune fata de masuri similare ale tarilor baltice, care denunta ofensiva rusa in Ucraina, relateaza AFP. Ministerul rus de Externe anunta intr-un comunicat ca ”retrage autorizatia de…

- Minele navale care plutesc in deriva in Marea Neagra sunt eliberate de Rusia, a acuzat, miercuri, intr-o declaratie Ministerul ucrainean de Externe. ”S-a stabilit ca acestea sunt mine navale, care, la inceputul anului 2022, nu figurau in registrele Fortelor Navale ale Fortelor Armate Ucrainene”, se…

- Ministerul rus de Finante a anuntat joi ca a efectuat catre Citibank in Londra plata sumei de 117 milioane de dolari reprezentand dobanda pentru doua obligatiuni in dolari, pe fondul sporirii speculatiilor ca tara se indreapta spre intrarea in incapacitate de plata pentru imprumuturile suverane, transmite…

- Ministerul rus de Finante a anuntat luni ca a aprobat o procedura temporara pentru achitarea datoriei in valuta, dar a avertizat ca aceste plati vor fi facute in ruble, daca sanctiunile impiedica bancile sa-si onoreze datoriile in moneda in care au fost emise, transmite Reuters.

- Forțele armate rusești au anunțat, sambata, o incetare temporara a focului, in zone din Donbas, pentru a deschide coridoare umanitare pentru evacuarea civililor. Potrivit agenție de presa de stat rusa Tass, incetarea temporara a focului va avea loc de la ora 10.00 (ora Moscovei) și va acoperi zonele…

- Discuțiile ruso-ucrainene sunt așteptate sa inceapa la ora 12.00, a declarat consilierul prezidențial rus Vladimir Medinsky. Ministerul de Externe din Belarus a publicat o fotografie a mesei de negocieri, completata cu steaguri rusești și ucrainene. „Locul discuțiilor dintre Rusia și Ucraina in Belarus…