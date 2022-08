O postare in care se afirma ca statele Georgia și Kazahstan au fost create „artificial” a aparut luni seara pe un cont de socializare al fostului lider rus Dmitri Medvedev și a fost rapid ștearsa. Purtatorul de cuvant al lui Medvedev a precizat ca afirmațiile aparțin unor persoane neidentificate care au spart contul vicepresedintelui Consiliului […] The post Rusia iși va extinde granița in Georgia și Kazahstan – postare ștearsa de pe contul lui Dmitri Medvedev, atribuita hackerilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .