Rusia isi va apara intotdeauna "cu fermitate" interesele nationale, a declarat duminica presedintele Vladimir Putin cu ocazia ceremoniilor care marcheaza victoria sovietica asupra Germaniei naziste, denuntand intoarcerea in lume a ideologiilor rasiste si "rusofobe", relateaza AFP. "Rusia apara fara incetare dreptul international. In acelasi timp, ne vom apara cu fermitate interesele nationale si vom asigura securitatea poporului nostru", a spus el, in fata a sute de militari in uniforma in Piata Rosie. Potrivit lui Putin, idei provenite de la nazism "sunt actualizate", denuntand revenirea "unor…