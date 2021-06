Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump are in continuare susținatori fanatici, care sunt de parere ca fostul președinte al Statelor Unite ale Americii (SUA) se va intoarce in curand la Casa Alba. Este vorba despre gruparile QAnon și MAGA, care promoveaza tot felul de idei fanteziste și conspiraționiste. Aceste doua entitați…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat luni, inaintea summitului Aliantei Nord-Atlantice de la Bruxelles, ca NATO este "extrem de importanta" pentru interesele americane si a adaugat ca doreste ca Europa sa stie ca Statele Unite ale Americii sunt de partea sa.NATO „permite Americii sa iși desfașoare…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, spune ca relațiile cu SUA sunt la cel mai scazut nivel din ultimii ani și a declarat ca spera ca omologul sau american Joe Biden va fi mai puțin impulsiv decât predecesorul sau Donald Trump, cu câteva zile înainte de așteptatul prim summit între…

- Liderul democrat de la Casa Alba a ajuns miercuri in Europa, unde va incerca sa repare relațiile transatlantice racite in timpul mandatului lui Donald Trump, sa ajunga la un compromis pe tema diferendelor cu liderii europeni, sa inchege o coaliție pentru contracararea Chinei și, nu in ultimul rand,…

- Presedintele american Joe Biden nu va reveni la tratatul Cer Deschis si a informat Moscova despre aceasta decizie, potrivit agentiei de stiri ruse Tass, transmite dpa preluat de agerpres Stirea a aparut dupa ce, miercuri, camera inferioara a parlamentului rus a aprobat ordinul presedintelui Vladimir…

- Statele Unite viseaza ca Rusia sa ajunga din nou țara ”inchisa in carapacea ei” de pe vremea lui Boris Elțin, scrie jurnalistul agenției turce de presa Anadolu, Ilyas Kemaloglu, citat de RIA Novosti. In opinia lui, venirea lui Joe Biden la Casa Alba a determinat o noua spirala a tensiunii…

- Presedintele american Joe Biden a exprimat vineri „sprijinul neclintit” al SUA pentru suveranitatea Ucrainei intr-o convorbire telefonica cu omologul sau ucrainean Volodomir Zelenski, a comunicat Casa Alba, citata de Reuters si AFP, citate de Agerpres.