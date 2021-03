Stiri pe aceeasi tema

- Rusia concentreaza forte armate in apropiere de frontierele de sud, est si nord ale Ucrainei, ceea ce constituie o amenintare la adresa securitatii acestei țari, a declarat marti comandantul sef al armatei ucrainene, general-colonelul Ruslan Homcea. El acuza Moscova de continuarea unei "politici agresive"…

- Rusia avertizeaza ca ajutorul militar american destinat armatei ucrainene poate agrava conflictul din estul Ucrainei si ar putea incita guvernul de la Kiev sa incerce solutionarea acestuia prin metode agresive, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.

- Rusia a fost acuzata joi de Statele Unite si de europeni, in cursul unei videoconferinte a Consiliului de Securitate al ONU, de obstructionarea unei solutii in estul Ucrainei, ceea ce Moscova a respins, potrivit AFP. "Rusia trebuie sa inceteze imediat agresiunea sa in estul Ucrainei si…

- Guvernul polonez a luat pozitie joi in disputa dintre presedintele german Frank-Walter Steinmeier si Ucraina, cauzata de incercarea acestuia de a justifica controversatul gazoduct Nord Stream 2, informeaza dpa. Presedintele Germaniei a starnit la sfarsitul saptamanii trecute iritarea Ucrainei, dupa…

- Comentariile presedintelui german Frank-Walter Steinmeier despre valoarea diplomatica a controversatului gazoduct Nord Stream 2 au provocat furie in Ucraina, noteaza marti DPA. "Argumentele istorice discutabile" ale lui Steinmeier au fost primite cu "uimire si indignare" de catre Kiev, a declarat ambasadorul…