Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal de proporții a izbucnit la Teheran in legatura cu dronele pe care Iranul a recunoscut ca le-a livrat Rusiei și pe care Moscova le folosește acum contra Ucrainei. Un important cleric conservator a cerut ca livrarea de drone sa inceteze, in timp ce un fost ambasador sugereaza ca Ministerul…

- Ministerul rus al Apararii a difuzat duminica o declaratie in care afirma ca a recuperat si a examinat epavele dronelor folosite in atacul de sambata dimineata asupra navelor Flotei ruse a Marii Negre in portul Sevastopol, sustinand ca dronele au fost lansate de armata ucraineana din zona orasului Odesa…

- Un membru ucrainean al consiliului regional din Herson a condamnat „evacuarea” de catre Rusia a orașului ocupat, afirmand ca aceasta este de fapt o „deportare”. De asemenea, membrul consiliului a spus ca este o evacuare pentru colaboratori, indemnand locuitorii sa mearga pe teritoriul controlat de Ucraina…

- Un consilier al presedintiei ucrainene, Mihailo Podoliak, indeamna din nou Occidentul sa impuna sanctiuni Rusiei si sa creaca livrarile de armament catre Ucraina. Practic, nu se schimba nimic, pentru ca Rusia ”ocupa deja aceste teritorii”, iar Guvernul ucrainean este angajat in ”eliberarea” acestor,…

- Miercuri, 28 septembrie, Kievul a subliniat ca voturile inscenate de Rusia in patru regiuni ucrainene cu privire la apartenența la Rusia sunt „nule și fara valoare” și ca Ucraina va continua eforturile de eliberare a teritoriului ucrainean ocupat de ruși, transmit Reuters, AFP și Hotnews . Ministerul…

- ”Autoritatea Aviatiei Civile a Republicii Moldova a publicat o directiva operationala (…), care le interzice companiilor nationale sa efectueze zboruri in spatiul aerian al Rusiei”, a anuntat intr-un comunicat, publicat duminica seara, Air Moldova. ”Prin urmare, compania Air Moldova nu va fi in masura…

- Rusia va riposta daca Uniunea Europeana va decide sa suspende vizele rusilor ca raspuns la ofensiva Moscovei in Ucraina, a avertizat, marti, purtatorul de cuvant al Kremlinului Dmitri Peskov, relateaza AFP. ”Stim ca exista puncte de vedere diferite intre europeni, le vom urmari indeaproape. Aceasta…