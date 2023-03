Stiri pe aceeasi tema

- ”Estimam ca in februarie Rusia a castigat 11,6 miliarde de dolari, dupa ce in ianuarie a castigat 14,3 miliarde, iar cu un an mai inainte aproape 20 de miliarde” de dolari, se arata in raportul lunar al petrolului. ”La un an de la invazia Ucrainei de catre Rusia, aceasta trimite in continuare aproape…

- Rusia a propus, miercuri, sa gazduiasca primele Jocuri ale Organizatiei de Cooperare de la Shanghai (OCS), care include tari precum China, India, Pakistan si republici din Asia Centrala, informeaza agentia EFE."Ne propunem sa studiem candidatura Federatiei ruse ca posibila tara organizatoare a Jocurilor…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat miercuri, 1 martie, in timpul unei vizite oficiale in Uzbekistan, ca administrația Biden a vazut „zero dovezi” ca președintele rus Vladimir Putin este pregatit sa se angajeze in negocieri serioase de pace care sa puna capat razboiului din Ucraina,…

- Ministrii de finante si guvernatorii bancilor centrale din G20 vor discuta de miercuri despre problemele datoriilor din economiile in curs de dezvoltare, criptomonede si presiunile inflationiste globale, au declarat oficiali indieni, citati de Reuters. Intalnirea care va avea loc in perioada 22-25 februarie,…

- India l-a invitat pe ministrul de externe al Pakistanului la o reuniune a Organizatiei pentru Cooperare de la Shanghai (OSC) pe care o gazduieste in luna mai, au relatat media indiene miercuri, semnaland un posibil dezghet al relatiilor intre cei doi rivali cu arme nucleare, relateaza Reuters, potrivit…

- Principalul sortiment de petrol al Rusiei se vinde la mai puțin de jumatate din prețurile internaționale – și cu mult sub plafonul impus de G7 – ca urmare a sancțiunilor care vizeaza veniturile Kremlinului din vanzarile de țiței, noteaza Bloomberg. Urals, de departe cel mai important sortiment de export…

- Vladimir Putin l-a „felicitat calduros” pe președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, dar a transmis urari și liderilor din Ungaria, Brazilia, India, China, Cuba, Serbia și Siria, a anunțat purtatorul de cuvant al Kremlinului. Primul pe lista lui Putin a fost președintele Turciei, cu care Rusia are…

- Uniunea Europeana este cu un pas mai aproape de a realiza ceea ce numește „echitate fiscala”. Dupa mai mult de un an de dispute politice și amenințari cu veto, cele 27 de state membre au convenit sa aprobe un acord pentru stabilirea unui nivel minim al impozitului pe profit, care va fi stabilit la 15%…