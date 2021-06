Stiri pe aceeasi tema

- BUCURESTI, 6 iun – Sputnik, Doina Crainic. Prima conducta a gazoductului Nord Stream 2 a fost finalizata, a anuntat vineri președintele rus Vladimir Putin, proiectul reusind sa depașeasca presiunile din partea Washingtonului. Ambasadorul Germaniei in Rusia, Geza Andreas von Geyr, a declarat…

- Selectionata de fotbal a Rusiei a intrecut formatia Bulgariei cu scorul de 1-0 (0-0), sambata, la Moscova, intr-un ultim meci de pregatire pentru EURO 2020 (11 iunie-11 iulie). Atacantul Aleksandr Sobolev, intrat dupa pauza, a marcat singurul gol al partidei, in min. 84, din penalty. Foto: (c) YURI…

- Kirill Dmitriev, șeful Fondului de investiții directe din Rusia, a declarat ca Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) și Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) nu au inca observații critice asupra procesului de inregistrare a vaccinului rusesc „Sputnik V” impotriva coronavirusului, exprimandu-și…

- CHIȘINAU, 3 iun – Sputnik. Dialogul a avut loc in cadrul sesiunii ”Lupta pentru suveranitatea digitala. Cum sa pastram spațiul informațional unic”, care s-a desfașurat joi in cadrul Forumul Economic Internațional de la Petersburg (FEIP). La etapa discuțiilor cu presa, reporterul Sputnik Moldova…

- Primarul General al Chișinaului, Ion Ceban, se afla intr-o vizita in Rusia și participa la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg-2021. In special, el participa la numeroase sesiuni ale forumului dedicat dezvoltarii intreprinderilor mici și mijlocii și și-a impartașit experiența in cadrul…

- ​NATO a luat act joi de anunțul retragerii soldaților ruși desfașurați lânga granița ucraineana și în Crimeea, dar „ramâne vigilenta” și solicita Moscovei sa-și retraga toate forțele de pe teritoriul ucrainean, a spus un oficial, citat de AFP. "Orice masura…

- Liderul de la Kremlin a primit a doua doza dintr-un vaccin rusesc impotriva coronavirusului, la trei saptamani de la prima inoculare și a transmis populației ”Urmati-mi exemplul!”, a transmis miercuri agentia de presa Interfax, potrivit Agerpres, care citeaza Reuters. ”Vreau sa va informez ca tocmai…

- A-l califica pe presedintele Vladimir Putin drept "ucigas" si a-l ameninta ca "va plati" reprezinta un "atac" impotriva Rusiei, a afirmat miercuri presedintele Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus), Viaceslav Volodin, reactionand astfel la o declaratie anterioara a presedintelui american…