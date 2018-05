Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va continua sa-si intareasca si anul acesta capacitatile in flancul sau sud-vestic, a declarat vineri generalul Aleksandr Dvornikov, comandantul trupelor din cadrul Districtului militar Sud al Federatiei Ruse, mentionand in acest sens ca sistemul de aparare antiaeriana din Crimeea va fi suplimentat…

- Rusia a inceput luni o serie de exercitii militare in Crimeea - peninsula ucraineana anexata de Moscova in 2014 -, in cadrul carora militarii rusi simuleaza actiuni de identificare a navelor unui inamic conventional , informeaza postul Radio Svoboda, potrivit Agerpres.

- Livrarea de sisteme americane de rachete Patriot catre Polonia ar putea constitui o amenintare la adresa securitatii Rusiei, a declarat Maria Zakharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Moscova, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Departamentul american de Stat a dat unda verde Finlandei pentru a cumpara rachete in valoare de 730 de milioane de dolari cu care sa-și doteze forțele navale, potrivit Defense News . Anunțul vine pe fondul preocuparilor generate de politica Rusiei, Finlanda intenționand sa-și creasca cheltuielile pentru…