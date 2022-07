In contextul in care Moscova a declarat ca forțele sale vor intensifica operațiunile militare in „toate zonele operaționale”, Rusia iși consolideaza acum pozițiile defensive in zonele ocupate din sudul Ucrainei, a anunțat duminica Ministerul britanic al Apararii. Forțele rusești deplaseaza efective, echipamente și depozite defensive intre Mariupol și Zaporojie, precum și in Herson, in timp […] The post Rusia iși intarește pozițiile defensive in sudul Ucrainei / Ce-i așteapta pe soldații lui Zelenski first appeared on Ziarul National .