Stiri pe aceeasi tema

- Rusia muta forte aflate in rezerva in toata tara si le aduna langa Ucraina pentru viitoare operatiuni ofensive, potrivit ultimei evaluari a serviciilor de informatii britanice. Britanicii sustin ca militarii sunt transportati cu blindate MT-LB cu armura limitata si echipate doar cu mitraliera, dupa…

- Forțele rusești au continuat loviturile cu rachte asupra Ucrainei și noaptea trecuta. Patru rachete de croaziera ar fi lovit un cartier rezidențial din Kiev. Pentru moment nu exista informații cu privire la eventuale victime. „Echipaje de ambulanța și salvatori trimiși la fața locului. Informații mai…

- Serviciile britanice de informatii preconizeaza ca ritmul pe care Rusia il are in razboiul din Ucraina va incetini in urmatoarele luni, potrivit premierului britanic Boris Johnson, citat de The Guardian.

- Serviciile de informații ucrainene sunt in contact cu luptatorii capturați de la oțelaria Azovstal, iar Kievul face tot posibilul pentru a asigura eliberarea lor, a declarat vineri seara ministrul ucrainean de interne Denis Monastirski, citat de Reuter s. Sute de luptatori din batalion Azov se afla…

- Rusia ar putea obține controlul asupra regiunii Luhansk in doua saptamani, potrivit serviciilor secrete britanice, citate de CNN. Ministerul Apararii din Marea Britanie se așteapta ca Rusia sa preia controlul asupra intregii regiuni Luhansk din estul Ucrainei in urmatoarele doua saptamani, potrivit…

- Washingtonul a vazut semne ca Rusia vrea sa iși extinda podul terestru din sudul Ucrainei pana in regiunea transnistreana. Declarația a fost facuta de directorul comunitații de informații a Statelor Unite, Avril Haines.

- Avril Haines, directoarea comunitatii de informatii a Statelor Unite, a declarat marti ca Washingtonul a vazut semne ca Rusia se pregateste de un conflict prelungit, vrand sa-si extinda podul terestru din sudul Ucrainei pana in Transnistria. afirmatia a fost facuta in timpul unei audieri in Congresul…

- Potrivit Direcției de Informații a Ministerului Apararii, forțele armate ale Ucrainei au lovit un post de comanda rus in apropiere de capitala regionala ocupata Herson, ucigand doi generali ruși și ranind unul. Forțele armate ale Ucrainei au dat o lovitura zdrobitoare postului de comanda avansat al…