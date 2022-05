Manevrele strategice din Marea Neagra continua, avand in vedere ca, potrivit unor informații, Rusia a dotat cu rachete de croaziera doua submarine aparținand flotei sale din Marea Neagra, potrivit Newsweek.com, citat de Rador. Demersul survine la cateva zile dupa ce Statele Unite au anunțat ca vizeaza flota ruseasca pentru a permite Ucrainei sa-și inceapa exportul de cereale. Rusia admite pentru prima data ca are probleme cu exporturile de gaze naturale și petrol Doua submarine rusești au fost deja ancorate in Golful Sudic din Sevastopol ca sa primeasca rachete Kalibr, dupa cum reiese din relatari…