- Alexander Murakhovsky, medicul-sef al spitalului Omsk unde este internat oponentul presedintelui Putin, a declarat ca au fost gasite urme de substante chimice industriale pe hainele si degetele lui Navalnii. Leonid Volkov, un apropiat al lui Navalnii, spune ca familia lui nu a primit nicio…

- Medicii ruși care se ocupa de Alexei Navalnii, aflat in coma dupa ce ar fi fost otravit, s-au razgandit și au acceptat sa-l lase sa fie transportat in Germania, dupa ce inițial s-au opus, a anunțat BBC.Aleksei Navalnii, critic al presedintelui Vladimir Putin, este momentan in coma intr-un spital din…

- Sotia opozantului rus Aleksei Navalnii, spitalizat la reanimare in Siberia dupa ce, potrivit apropiatilor sai, a fost otravit, i-a cerut vineri presedintelui Vladimir Putin sa permita transferul sotului sau in Germania pentru a primi ingrijiri medicale, relateaza AFP si Reuters. "Consider…

- Presedintele ONG-ului german Cinema for Peace, care a efectuat deja o operatiune similara cu un membru al grupului de opozanti Pussy Riot in 2018, a dat anterior asigurari ca Spitalul de Caritate din Berlin este pregatit sa-l primeasca pe Aleksei Navalnii. Opozantul, unul dintre cei mai feroce critici…

