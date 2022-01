Stiri pe aceeasi tema

- NATO a propus Rusiei sa înceapa discuțiile despre securitate la 12 ianuarie, a transmis ministrul rus de externe adaugând ca Moscova ia în calcul aceasta data, relateaza duminica agențiile Tass și Reuters. "Am primit deja aceasta oferta (a NATO- n.red) și o luam în…

- Presedintele rus Vladimir Putin a amenintat marti cu represalii ”militare si tehnice” in cazul in care rivalii sai occidentali nu-si inceteaza politica pe care Rusia o denunta drept amenintatoare, pe fondul unor tensiuni tot mai mari in centrul carora se afla Ucraina, relateaza AFP, potrivit news.ro.…

- Ministerul Apararii din Belarus a protestat fata de ceea ce a numit intrari repetate in spatiul aerian belarus ale unui avion ucrainean, transmite Reuters preluat de news.ro Relatiile dintre cele doua tari s-au prabusit de anul trecut, cand Rusia a fost de partea presedintelui belarus Alexandr…

- Rusia a anuntat miercuri ca a inceput exercitiile militare regulate de iarna in districtul sau militar sudic, din care unele parti se invecineaza cu Ucraina, si ca 10.000 de soldati s-au mutat pe terenuri de antrenament in aceasta zona imensa, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Ministerul…

- Rusia a lasat 90.000 de soldati in apropierea granitei ucrainene, dupa exercitii militare recente, a afirmat miercuri Ministerul Apararii de la Kiev, transmite Reuters. Fortele armate ruse au organizat recent o serie de exercitii de amploare, inclusiv cu trupe aeropurtate, a anuntat ministerul…

- Rusia a lasat efective militare in apropierea frontierei sale cu Ucraina dupa exercitiile recente, numarul soldatilor rusi din zona totalizand in prezent 90.000, a anuntat miercuri Ministerul Apararii ucrainean, relateaza Reuters. Fortele armate ruse au desfasurat recent o serie de aplicatii…

- Administratia de la Kiev a anuntat, miercuri, ca Rusia a mobilizat la granița cu Ucraina aproximativ 90.000 de militari, desi luni minimizase avertismentele unor oficiali de la Washington privind prezenta militara rusa. Ministerul ucrainean al Apararii a anuntat miercuri ca Rusia a lasat 90.000 de militari…

- Ministerul Apararii ucrainean a dezmintit luni recentele relatari ale publicatiei americane Washington Post conform carora armata rusa comaseaza din nou trupe în apropierea frontierei cu Ucraina, acest minister mentionând ca nu a observat în ultima vreme o sporire a trupelor sau a…