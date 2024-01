„Rusia își adună forțele”. Anunțul militarilor ucraineni din prima linie a frontului dezvăluie următorul pas al Moscovei Intr-un moment in care Ucraina incearca sa iși pastreze pozițiile, in așteptarea ajutorului militar suplimentar din SUA și UE, Rusia este cea care a preluat inițiativa, și iși mobilizeaza forțele pentru o serie de asalturi in mai multe puncte ale frontului, spun oficialii Kievului, citați de CNN.Ultimele declarații ale oficialilor militari ucraineni ofera imaginea impasului in care se gasesc forțele Kievului pe campul de lupta, in fața acțiunilor ofensive ale Rusiei.In prezent, luptele sunt intense in nord-est, de-a lungul unei porțiuni de teritoriu unde se intalnesc regiunile Harkov și Luhansk.La… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

