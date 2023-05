Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a invinuit sambata Statele Unite si Uniunea Europeana (UE) pentru „provocarile de la Pristina”, condamnand folosirea violentei de catre Kosovo pentru a forta intrarea primarilor a trei localitati in primarii blocate de minoritatea sarba, care nu recunoaste legitimitatea edililor, transmite EFE,…

- Țarile occidentale, inclusiv Uniunea Europeana și Statele Unite, trebuie sa ajunga la un acord cu Rusia cu privire la viitoarea arhitectura de securitate europeana. Premierul ungar Viktor Orban a facut aceasta afirmație marți, in cadrul Forumului Economic din Qatar, la Doha. "Avem nevoie de un acord…

- Anuntul a fost facut joi, 18 mai, de seful Guvernului de la Chisinau, Dorin Recean, la Forumul de Securitate din regiunea Marii Negre si Balcani, organizat la Bucuresti, informeaza Agerpres."Republica Moldova este atacata hibrid. La Chisinau inca nu cad rachete, asta datorita ucrainenilor, dar Republica…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a felicitat marti Rusia cu ocazia Zilei Victoriei, intr-o scrisoare adresata omologului rus, Vladimir Putin, relateaza News.ro . Astfel, potrivit agentiei de presa a regimului nord-coreean, KCNA, scrisoarea lui Kim transmite calduroase felicitari președintelui rus Vladimir…

- azComisia Europeana a prezentat miercuri un instrument financiar in valoare de 500 de milioane de euro, in vederea cresterii capacitatii de productie a munitiilor in Uniunea Europeana. Planul prevede atingerea unui nivel de un milion de obuze pe an, pentru refacerea arsenalelor in paralel cu aprovizionarea…

- Autoritatile de la Pristina le-au acordat miercuri etnicilor sarbi din Kosovo un termen de opt luni pentru a-si schimba pasapoartele emise de Serbia cu unele emise de Kosovo, pentru a putea calatori in Uniunea Europeana fara vize.

- Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis miercuri, 5 aprilie, noului ambasador al SUA la Moscova, Lynne Tracy, ca sprijinul acordat de Washington protestatarilor de pe Maidan in 2014 este de vina pentru conflictul din Ucraina, informeaza CNN . „Stimata doamna ambasador, nu vreau sa tulbur atmosfera…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat luni Statele Unite si Uniunea Europeana ca doresc „despartirea” Rusiei de sudul Caucazului, incercand sa se implice in negocierile de pace dintre Armenia si Azerbaidjan, transmite AFP.