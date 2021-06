Stiri pe aceeasi tema

- Politia rusa a perchezitionat marti apartamentele unor jurnalisti de investigatie, precum si casa unuia dintre parintii lor, actiunea avand loc in contextul cresterii presiunilor asupra presei incomode pentru Kremlin.

- Politia rusa a perchezitionat marti locuintele mai multor jurnalisti ai publicatiei de investigatie independente 'Proekt' - una dintre putinele care au mai ramas in Rusia - si domiciliile unora dintre rudele acestora, pe fondul unor presiuni accentuate din partea autoritatilor

- Snapchat, o aplicație populara in randul tinerilor de distribuire a fotografiilor și videoclipurilor, a devenit „rețeaua sociala a drogurilor”, din cauza promovarii livrarilor la domiciliu, potrivit ministrului francez de Interne, Gerald Darmanin.

- Un var al Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, printul Michael de Kent, se declara dispus sa isi tranzactioneze influenta pentru a facilita accesul unor investitori la anturajul presedintelui rus Vladimir Putin. Acțiunile prințului au loc in contextul relatiilor dezastruoase intre Moscova…

- Ministrul ceh de interne, Jan Hamacek, ar fi propus Kremlinului un „troc” prin care Praga sa primeasca 1 milion de doze din vaccinul rusesc anti-COVID-19 Sputnik V, angajandu-se in schimb sa nu formuleze public acuzatii la adresa Rusiei, scrie portalul de stiri ceh Seznamzpravy.cz, citat marti de dpa.…

- Daca țarile Uniunii Europene și ale Alianței Nord-Atlantice vor da curs indemnurilor autoritaților din Cehia și vor expulza o serie de diplomați ruși, acest lucru va conduce la o criza dintre cele mai profunde in relațiile diplomatice dintre Rusia și Occident. Este parerea exprimata, pe canalul sau…

- Ministerul rus de Interne a cerut populatiei sa nu participe la manifestatiile anuntate pentru miercuri in peste 40 de orase din Federatia Rusa in sprijinul opozantului incarcerat Aleksei Navalnii, aflat in greva foamei si a carui stare de sanatate s-a deteriorat grav, calificandu-le drept ilegale,…

- Rusia a lansat o licitatie in vederea achizitionarii unor echipamente de protectie pentru politie, potrivit unor documente publicate pe site-ul de licitatii publice rusesti, dupa ce sustinatori ai opozantului Aleksei Navalnii au anuntat ca pregatesc cea mai importanta manifestatie din istoria moderna…