- Moscova a inceput sa investigheze securitatea unui ventilator medical fabricat in Rusia, aparat trimis și in Statele Unite, dupa ce șase persoane au murit in incendii in spitale care ar fi implicat doua astfel de mașini, relateaza Reuters, citata de Mediafax.

- Cinci pacienti diagnosticati cu Covid-19 si-au pierdut viata marti intr-un incendiu provocat aparent de un ventilator suprasolicitat la o unitate de terapie intensiva dintr-un spital din Rusia, informeaza agentiile de presa, potrivit Reuters.

- Ministerul pentru situatii de urgenta a confirmat moartea pacientilor de la sectia de terapie intensiva a unui spital din St. Petersburg, insa nu a precizat cate persoane si-au pierdut viata."Ventilatoarele sunt la limita. Potrivit datelor preliminare, a existat o suprasarcina si aparatul…

- Rusia va trimite 11 avioane militare cu echipamente medicale in Serbia, pentru a asista Belgradul in lupta cu epidemia, conform unui anunt dat publicitatii vineri de Ministerul Apararii de la Moscova, transmite Reuters potrivit Agerpres. Serbia, tara candidata la aderarea la Uniunea Europeana, a…

- Un avion militar de transport cu ajutoare pentru Statele Unite a decolat miercuri dimineata de pe un aeroport de langa Moscova, informeaza Reuters. Rusia a trimis in SUA echipament si masti pentru protectia impotriva coronavirusului, a relatat televiziunea de stat rusa; postul Rossia 24 a prezentat…

- Kremlinul a anuntat marti ca Statele Unite au transmis Moscovei ca presedintele american Donald Trump nu se va mai deplasa in Rusia pentru a participa la ceremoniile de la 9 mai pentru marcarea 'Zilei Victoriei', relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin prezideaza in fiecare an parada…