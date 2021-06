Stiri pe aceeasi tema

- Patru parasutisti si-au pierdut viata si alti patru au fost grav raniti, sambata, in urma prabusirii unui avion in regiunea rusa Kemerovo, sud-vestul Siberiei, a anunțat serviciul medical local de urgenta, citat de Reuters. Avionul bimotor L-410 s-a prabușit langa aerodromul Tanay, folosit de cei care…

- Patru oameni au murit și alți patru au fost grav raniți sambata dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit in regiunea rusa Kemerovo din sud-vestul Siberiei, potrivit serviciilor locale de urgența, citate de Reuters, noteaza hotnews.ro. Avionul bimotor L-410 s-a prabușit langa aerodromul Tanay,…

- Patru parasutisti si-au pierdut viata si alti patru au fost grav raniti sambata in urma prabusirii unui avion bimotor de tipul L-410 in regiunea rusa Kemerovo, sud-vestul Siberiei, a declarat serviciul medical local de urgenta, citat de Reuters. In acelasi timp, agentia de presa oficiala rusa TASS…

- Patru oameni au murit și alți patru au fost grav raniți sambata dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit in regiunea rusa Kemerovo din sud-vestul Siberiei, potrivit serviciilor locale de urgența, citate de Reuters.Avionul bimotor L-410 s-a prabușit langa aerodromul Tanay, folosit de cei care…

- Un avion bimotor L-410 folosit de cei care fac parașutism s-a prabușit in Rusia. In urma impactului, patru oameni au murit și alți patru au fost grav raniți, informeaza Reuters, citata de HotNews.ro . Incidentul a avut loc sambata, dupa ce aeronava de mici dimensiuni plina cu parașutiști a cazut langa…

- Patru oameni au murit și alți patru au fost grav raniți, sambata, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit in regiunea rusa Kemerovo din sud-vestul Siberiei, potrivit serviciilor locale de urgența, citate de Reuters, citeaza hotnews.ro.

- Armata rusa a ridicat de la sol un avion de vanatoare MiG-31 pentru a escorta un avion de recunoastere american deasupra Oceanului Pacific in apropierea frontierei ruse, a anuntat vineri agentia de presa Interfax, citand Flota rusa din Pacific, potrivit Reuters. "Mijloacele ruse de control…

- Occidentul trebuie sa se angajeze alaturi de Rusia pentru promovarea intereselor reciproce, dar ramanand extrem de lucid, a indemnat miercuri la sediul NATO din Bruxelles secretarul de stat american Antony Blinken, relateaza Reuters. Blinken, primul inalt oficial american venit in vizita…