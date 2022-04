Rusia, între bombe și îndoieli Rușii, dupa cum se știe, au intensificat asaltul asupra mai multor localitați din Ucraina, considerate de ei strategice sau, pur și simplu, ușor de cucerit. Orașul Nikolaev a fost din nou atacat. Bombele și mitralierele au scrașnit deasupra locului și mai multe persoane au fost ranite. Una dintre acestea, dupa cum declara guvernatorul din Nikolaev, Vitalii Kim, a murit pe masa de operație. „Rușii au deschis focul… O persoana a murit pe masa de operație, dar noi deja nu ne mai temem de ei. Rușii se confrunta cu doua probleme: proștii și drumurile. Tragedia cea mai mare e atunci cand un prost le… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

