Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a afirmat vineri ca el „nu va alerga" dupa Washington pentru negocieri, dupa ce omologul sau american Antony Blinken a refuzat sa aiba o intrevedere cu el in marja reuniunii G20, informeaza AFP, Reuters si dpa, citate de Agerpres. „Nu noi suntem cei care au abandonat contactele, ci SUA (…). Nu […]