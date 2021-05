Rusia interzice trei ONG-uri germane, declarate "indezirabile"

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana trebuie sa recunoasca faptul ca tarile din Balcani care vor sa adere isi pierd increderea in strategia prelungita de acces a Bruxellesului, inrautatita de esecul sau initial in a livra vaccinuri impotriva COVID-19, releva un document intern al UE consultat de Reuters. …

- Un medic siberian care l-a tratat anul trecut pe opozantul Kremlinului Aleksei Navalnii a reaparut luni dupa ce a fost dat disparut in timpul unei partide de vanatoare, relateaza Reuters, preluand agentii de presa ruse care citeaza guvernul regional, informeaza Agerpres. Dupa semnalarea disparitiei…

- Rusia a anuntat sanctiuni impotriva a opt responsabili europeni, inclusiv presedintele Parlamentului European, David Maria Sassoli, carora le-a interzis accesul pe teritoriul sau, ca represalii dupa cele instituite de UE in martie, pe fondul reinnoirii tensiunilor dintre Moscova si Occident, informeaza…

- Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi ca Rusia este pregatita sa-l primeasca pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru convorbiri la Moscova, oricand va dori acesta, informeaza Reuters si AFP. Vladimir Putin a facut aceasta declaratie dupa ce presedintele ucrainean Zelenski…

- Rusia a ordonat comandamentului fortelor sale armate ca trupele sa revina in bazele lor permanente incepand de vineri, dupa exercitiile militare aflate in desfasurare in Crimeea si Marea Neagra, transmit Reuters si AFP. ''Trupele si-au demonstrat capacitatea de a asigura o aparare credibila…

- Pentagonul a refuzat sa comenteze informatiile date publicitatii vineri de autoritatilor din Turcia, potrivit carora Statele Unite vor trimite doua nave de razboi în Marea Neagra saptamâna viitoare, precizând doar ca armata americana trimite în mod obisnuit nave în regiune,…

- Norvegia va interzice vanzarea planificata de catre compania britanica Rolls-Royce a unui producator norvegian de motoare navale catre o companie rusa, din motive de securitate naționala, a declarat marți ministrul justiției din țara nordica, citat de Reuters. Deținut de Rolls-Royce de mai…

- Sri Lanka va interzice purtarea valului integral (burqa) si va inchide peste o mie de scoli islamice, a anuntat, sambata, un ministru. Masurile vor afecta astfel populatia musulmana minoritara in Sri Lanka, potrivit Reuters.