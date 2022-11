Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va adopta in curand o lege care va interzice strainilor sa recurga la serviciile mamelor surogat din Federatia Rusa, a declarat presedintele Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului federal rus), Viaceslav Volodin, duminica, cand in Rusia se sarbatoreste Ziua Mamei, relateaza Reuters.…

- Un cunoscut preot din Rusia le-a transmis mamelor soldatilor rusi morti in razboiul din Ucraina sa faca mai multi copii. El susține ca, in acest fel, „moartea fiilor lor” va fi „mai putin dureroasa”.

- In urma unei intalniri cu conducerea Ministerului rus al Apararii, președintele Dumei de Stat a Rusiei, Viaceslav Volodin, a anunțat anularea deciziilor de mobilizare pentru tatii din peste 9.500 de familii care au trei sau mai mulți copii. "Pana in prezent, decizia de mobilizare pentru peste 9.500…

- Refugiații ucraineni din Cluj-Napoca au participat la un miting in Piața Unirii.Mamele cu copii au aprins candele și au afișat bannere. In timpul evenimentului au fost intonate cantece care susțin soldații aflați pe front. La final, lumea s-a imbrațișat si a socializat.

- Sefii celor doua camere ale parlamentului rus au raspuns duminica la o serie de plangeri cu privire la campania de mobilizare militara din Rusia, cerand oficialilor regionali sa tina situatia sub control si sa rezolve rapid "excesele" care au alimentat furia publica, relateaza Reuters duminica.Decizia…

- Accident pe DN1 intre un autocar cu 17 copii si o autobasculanta. Accidentul a avut loc in localitatea Beclean cu puțin timp in urma, iar traficul este dirijat in prezent de politistii de la Rutiera. Mai mulți echipe de salvatori au fost trimise la fața locului. Accident in Beclean. Un autocar in care…