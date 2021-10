Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege prin care se interzice institutiilor publice si organelor de specialitate ale administratiei publice centrale sa solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, in vederea solutionarii cererilor pentru furnizarea unui serviciu…

- O expoziție impresionanta a artistei moldovene Nicoletta Stati a fost vernisata la Moscova la Galeria de Arta ”Zurab Tsereteli” sub genericul "Inspirație și Tradiții", transmite Noi.md Despre acest lucru a anunțat Ambasada Republicii Moldova in Rusia, menționind ca maestrul in arte, pictorița Nicoleta…

- Ucraina desfașoara exerciții militare impreuna cu forțe SUA și NATO. Ucraina, impreuna cu forțe NATO și SUA desfașoara exerciții militare intr-o perioada in care tarile vecine – Rusia si Belarus – au desfasurat la rindul lor exercitii care au alarmat Occidentul, transmite Noi.md cu referire la safenews.md.…

- Temperatura maxima in București va ajunge marți la 30 de grade, iar spre seara sunt posibile ploi de scurta durata, se arata in prognoza speciala pentru Capitala, emisa de ANM. Astfel, marți, vremea va...

- Temperatura maxima in București va ajunge marți la 30 de grade, iar spre seara sunt posibile ploi de scurta durata, se arata in prognoza speciala pentru Capitala, emisa de ANM. Astfel, marți, vremea va fi calda si in general frumoasa in București, informeaza Mediafax Cerul va fi variabil,…

- Astazi, vremea va fi in general instabila, iar in vestul, centrul si nordul tarii si racoroasa. Cerul va fi variabil in sud-est si nord-vest, dar in restul teritoriului vor fi innorari temporar accentuate, averse si descarcari electrice. Ploile vor avea mai ales caracter torential, pe alocuri cantitatile…

- Presedintele rus Vladimir Putin critica tarile occidentale pentru modul in care gestioneaza problema refugiatilor afgani, potrivit Reuters, informeaza Agerpres. Duminica, intr-o interventie la intalnirea partidului de guvernare din Rusia, Putin a adus critici tarilor vestice deoarece ele se…

- O meta-analiza ampla a 21 de studii sugereaza ca actiunea cafeinei se produce la nivelul mai multor elemente ale activitatii fizice, inclusiv anduranta si forta musculara. Astfel, efectul asupra performantei aerobe (de durata mai lunga) pare sa fie mai mare decat cel in cazul exercitiilor anaerobe (exercitii…