Rusia intentioneaza sa trimita in viitorul apropiat alimente si medicamente in Afganistan drept ajutor umanitar, a anuntat luni Ministerul de Externe rus, citat de agentia de presa RIA, transmite Reuters. Tarile straine au primit cu prudenta anuntul de saptamana trecuta privind formarea unui nou guvern la Kabul, sub conducerea talibanilor. Din noul executiv afgan fac parte adepti ai liniei dure a miscarii islamiste, pe numele unora dintre ei chiar fiind puse recompense de catre SUA. Potrivit Natiunilor Unite, criza umanitara din Afganistan afecteaza 18 milioane de persoane, ceea ce inseamna jumatate…