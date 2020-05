Rusia intenţionează să-şi extindă bazele din Siria Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat ministerelor Apararii si de Externe sa angajeze convorbiri cu Damascul pentru ca Moscova sa obtina facilitati si acces maritim suplimentar in Siria, a informat agentia de presa Interfax, citand un ordin prezidential postat vineri pe site-ul oficial al Kremlinului pentru informatii juridice, potrivit Reuters. Rusia dispune de doua instalatii militare permanente in Siria - o baza aeriana in provincia Latakia, utilizata pentru lovituri aeriene impotriva fortelor care se opun presedintelui Bashar al-Assad, si o instalatie navala la Tartus, port la Marea Mediterana.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

