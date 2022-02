Rusia intenţionează să răstoarne guvernul de la Kiev, potrivit Pentagonului Executivul american considera ca Rusia intentioneaza sa rastoarne guvernul de la Kiev ca parte a atacului sau asupra Ucrainei, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE ONU a facut publice cifrele dupa prima zi de razboi in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE ONU a facut publice cifrele dupa prima zi de razboi in…

Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul a depașit joi pragul de 100 de dolari pe baril pentru prima data din 2014 incoace, pe fondul atacului Rusiei asupra Ucrainei, provocand ingrijorari ca un razboi in Europa ar putea perturba aprovizionarea cu energie la nivel mondial, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Moscova nu discuta deocamdata despre infiintarea de baze militare in estul Ucrainei, dar cele doua tratate aflate in curs de ratificare in Duma de Stat ar permite acest lucru, iar Rusia va fi pregatit sa actioneze daca va fi necesar, a afirmat marti Andrei Rudenko, viceministru de externe, potrivit…

- Ministrul de externe german Annalena Baerbock a acuzat luni Rusia ca joaca un joc "iresponsabil" cu populatia civila din estul Ucrainei, invitand-o sa revina la masa negocierilor, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- O invazie rusa a Ucrainei pare acum "mult mai probabila decat improbabila" si toate semnele sugereaza ca este "foarte iminenta", a declarat duminica ministrul britanic pentru Europa, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Peste 40% din fortele ruse relocate la frontierele Ucrainei sunt in prezent in pozitie de atac, a declarat vineri un responsabil al Pentagonului, mentionand ca faza de destabilizare a tarii dusa de Rusia "a inceput", noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Confruntarile armate care au avut loc joi in estul Ucrainei au fost cele mai ample incepand din 2015 in conflictul dintre fortele guvernamentale ucrainene si separatistii sustinuti de Rusia, a declarat o sursa diplomatica, transmite vineri Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Imagini din satelit arata ca Rusia si-a retras unele echipamente militare din apropierea Ucrainei, dar au sosit altele, iar Rusia continua sa dispuna de numeroase forte si materiale militare in apropierea tarii vecine, a indicat joi o companie privata americana, transmite Reuters. Fii la curent…

- Imagini din satelit arata ca Rusia si-a retras unele echipamente militare din apropierea Ucrainei, dar au sosit altele, iar Rusia continua sa dispuna de numeroase forte si materiale militare in apropierea tarii vecine, a indicat joi o companie privata americana, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…