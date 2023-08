Stiri pe aceeasi tema

- Rusia intentioneaza sa produca 1.300 de drone Shahed, dupa modelul iranian, pe teritoriul sau pana la sfarsitul anului, pe care pana acum le-a importat deja asamblate din tara islamica, potrivit datelor obtinute de serviciile de informatii militare ucrainene (GUR), transmite marti EFE."Actionam pentru…

- Razboiul ajunge ”in Rusia, in centrele sale strategice si in bazele sale militare”, ”un proces inevitabil, natural si absolut drept”, la peste un de la invazia rusa a Ucrainei, la 22 februarie 2022, a anuntat Volodimir Zelenski, in urma unui atac cu drone care a vizat un cartier rezidențial din Moscova.…

- Romania intenționeaza sa-și extinda capacitatea de tranzit de cereale ucrainene, deoarece incetarea unilaterala de catre Rusia a Inițiativei privind cerealele Marii Negre a blocat coridorul maritim pentru exporturile Ucrainei, a informat Bloomberg pe 28 iulie.Țara intenționeaza sa deschida noi puncte…

- Rusia iși rezerva dreptul de a lua masuri dure de raspuns la atacurile cu drone ucrainene asupra Moscovei și Crimeei. Despre aceasta se spune intr-un comunicat difuzat luni de Ministerul rus de Externe. "Partea rusa iși rezerva dreptul de a lua masuri dure de raspuns", a subliniat ministerul diplomatic.…

- Forțele de aparare aeriana și flota Rusiei din Marea Neagra au interceptat duminica dimineața opt drone ucrainene deasupra portului Sevastopol din Crimeea, a declarat un oficial instalat de Moscova, citat de Reuters.

- Cel putin trei drone au fost interceptate pe cerul regiunii Moscovei - inclusiv doua la doar 30 km sud-vest de Kremlin, au afirmat agentiile de presa rusesti. Rusia a acuzat ulterior Ucraina pentru atacuri. Forțele de la Kiev susțin insa ca astfel de cazuri „se intampla”, chiar daca precizeaza ca nu…

- Rusia a afirmat sambata ca a respins un atac ucrainean cu drone care viza o rafinarie de petrol din regiunea Briansk, la granita cu Ucraina, transmite AFP."Sistemele rusesti de aparare antiaeriana din districtul Novozibkov au respins in cursul noptii un atac al fortelor ucrainene asupra rafinariei…

- Rusia "primeste material din Iran pentru construirea unei uzine de drone" pe teritoriul sau, iar acest sit "ar putea deveni complet operational la inceputul anului viitor", a avertizat vineri un purtator de cuvant al Casei Albe, citat de AFP.