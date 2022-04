Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia ca incearca sa organizeze un fals referendum pentru independenta in regiunile sudice Herson si Zaporojie pe care le ocupa, informeaza vineri AFP. Intr-un mesaj video difuzat joi seara, presedintele Zelenski le-a cerut locuitorilor din zonele ocupate…

- Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a avertizat in legatura cu o ofensiva a Rusiei in estul țarii, in timp ce mai mulți civili au fost uciși duminica de bombardamente intense in nord-estul țarii, relateaza CNN. Ucrainenii lupta pentru Mariupol: Forțele ucrainene continua sa apere orașul-port din…

- Fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakașvili, care este deținut intr-o inchisoare georgiana, și-a exprimat viziunea asupra strategiei pe care regimul Putin intenționeaza sa o foloseasca in Ucraina: „Pana in mai-iunie, el va pune mana pe regiunile Lugansk și Donețk in granițele lor administrative,…

- Kremlinul recunoaște dreptul Ucrainei de a organiza referendum privind statului Crimeei și a Donbasului, despre care a declarat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, dar Rusia iși dorește ca negocierile dintre cele doua țari sa fie mai consistente, a declarat purtatorul de cuvant de la Kremlin,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca orice „compromis” in negocierile cu Rusia menit sa puna capat conflictului va fi supus unui referendum in Ucraina. Acesta a facut declarația luni intr-un interviu pentru un site de stiri regional ucrainean, informeaza AFP. „Am explicat-o pentru toate…

- Orice "compromis" in negocierile cu Rusia menit sa puna capat conflictului va fi supus unui referendum in Ucraina, a declarat luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu pentru un site de stiri regional ucrainean, informeaza AFP. "Am explicat-o pentru toate grupurile de negocieri:…

- Ministerul rus al Apararii susține ca armata sa a preluat controlul deplin al regiunii Herson din sudul Ucrainei. De asemenea, ministerul Apararii din Marea Britanie a transmis ca Rusia ar cauta sa insceneze un referendum in Herson, in incercarea de a legitima zona ca fiind o republica secesionista…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca Rusia incearca sa creeze noi „pseudo-republici” in Ucraina pentru a distruge țara, dar a precizat ca forțele ruse nu au nici puterea, nici spiritul pentru a cuceri țara pe care o conduce. Intr-un videoclip postat pe conturile sale de socializare sambata…