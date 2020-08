Stiri pe aceeasi tema

- Rusia se pregateste sa inceapa o campanie de vaccinare in masa impotriva coronavirusului de tip nou, in luna octombrie, a declarat sambata ministrul sanatatii, Mihail Murasko, transmite Reuters, care citeaza agentiile ruse de presa RIA si Interfax. Ministrul a explicat ca institutul de cercetare de…

Rusia pregateste inceperea vaccinarii in masa impotriva noului coronavirus in luna octombrie, a declarat sambata ministrul rus al Sanatatii, Mihail Murasko, citat de agentiile de presa RIA Novosti si Reuters.

- Cercetatorii inregistreaza „progrese bune” in dezvoltarea vaccinurilor impotriva Covid-19, multe din ele fiind la stadiul de studiu clinic final, dar vaccinurile nu pot fi așteptate mai devreme de inceputul anului 2021, a declarat miercuri un expert al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), transmite…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat, sambata, ca intrerupe testele clinice cu hidroxiclorochina impreuna cu combinatia Lopinavir-Ritonavir pentru pacientii COVID-19 spitalizati, dupa ce acestea nu au indicat pana in prezent o reducere a mortalitatii in cazul bolnavilor infectati cu noul…

- Oamenii de stiinta din Rusia se pregatesc sa inceapa in doua saptamani studiile clinice pentru un vaccin care sa combata noul coronavirus, a anuntat ministrul rus al Sanatatii, potrivit agentiei de stiri Tass. Rusia este una dintre tarile cu cele mai multe cazuri de coronavirus din lume, fiind…