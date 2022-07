Stiri pe aceeasi tema

- Rusia intentioneaza sa impuna conditii mai dure Ucrainei in cazul in care sunt reluate negocierile de pace, a afirmat un consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza dpa. Iuri Usakov a afirmat ca au fost obtinute rezultate concrete in cursul discutiilor care au avut loc in martie in Turcia,…

- Ucraina ar putea relua negocierile cu Rusia la sfirșitul lunii august. Astfel de termeni pentru reluarea dialogului cu Moscova a numit șeful delegației ucrainene, David Arahamia, intr-un interviu pentru Voice of America. {{622363}}Potrivit acestuia, poziția Ucrainei la masa negocierilor ar trebui sa…

- Atat Occidentul, cat și oficialii ucraineni, sperau la noi negocieri de pace cu Vladimir Putin. Dar, realitatea arata cu totul altceva. De cateva zile incoace, spun oficialii ucraineni, negocierile s-au blocat. Principalul consilier prezidențial și negociator al Ucrainei, Mikhailo Podoliak, a declarat…

- Ultimii soldați ucraineni care apara ce a mai ramas din Mariupolul neocupat de ruși continua sa duca lupte dure, in ciuda faptului ca sunt depașiți numeric. In plus, forțele rusești au la dispoziție tancuri și blindate, precum și susținerea aviației, a artileriei și a focului de pe mare de la navele…

- „Ucrainenii trebuie sa castige razboiul cu Rusia pentru ca „nu au dreptul sa-l piarda dupa zecile de mii de morti” in urma invaziei ruse, a spus Zelenski intr-un interviu acordat postului italian RAI, relateaza Agerpres.„Stiu ca Putin dorea un rezultat, dar nu l-a obtinut. Sa ni se propuna ceva pentru…

- Daca Fortele Armate ale Ucrainei reusesc sa reziste in Donbas, Vladimir Putin va trebui sa-si termine „operatiunea speciala" pana in septembrie. Exista sanse mari ca razboiul declansat de Rusia impotriva Ucrainei sa se incheie in trei luni. Aceasta opinie a fost exprimata de cunoscutul opozant rus Mihail…

- Inca un manager din cadrul gigantului rus Gazprom a murit in conditii suspecte, acesta fiind declarat decedat dupa ce a cazut de pe o stanca. Este vorba despre Andrei Krukowski, directorul statiunii de schi a gigantului rus Gazprom, care a murit „cazand de pe o stanca". S-a intamplat la Soci, statiunea…

- Kievul va abandona negocierile cu Moscova daca militarii sai, baricadati in vastul complex siderurgic Azovstal din Mariupol, in sud-estul Ucrainei, sunt ucisi de armata rusa, a reiterat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de AFP. „Daca oamenii nostri sunt ucisi la Mariupol si daca…