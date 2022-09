Stiri pe aceeasi tema

- Joi, intr-un interviu acordat postului de radio spaniol "Onda Cero", seful diplomației UE a declarat ca "in acest moment trebuie spus ca China a declarat mereu ca nu furnizeaza arme Rusiei", potrivit RADOR. "Nu exista niciun flux de arme din China catre Rusia, exista insa din Coreea de Nord și, cel…

- ”Autoritatea Aviatiei Civile a Republicii Moldova a publicat o directiva operationala (…), care le interzice companiilor nationale sa efectueze zboruri in spatiul aerian al Rusiei”, a anuntat intr-un comunicat, publicat duminica seara, Air Moldova. ”Prin urmare, compania Air Moldova nu va fi in masura…

- Rusia a obtinut venituri de 158 de miliarde de euro din exporturile de combustibili fosili in sase luni de razboi, profitand de preturile ridicate, potrivit raportului unui centru independent de cercetare publicat marti, care indeamna la sanctiuni mai eficiente. „Explozia preturilor combustibililor…

- Statele Unite incearca sa prelungeasca conflictul din Ucraina, a declarat președintele rus Vladimir Putin, marți, in cadrul unei conferințe de la Moscova privind securitatea internaționala, informeaza Interfax.ru . „Situația din Ucraina arata ca SUA incearca sa prelungeasca acest conflict (n.r. – din…

- Rusia și-a extins controlul asupra unora dintre cele mai bogate ținuturi minerale din Europa, potrivit The Washington Post . Ucraina avea unele dintre cele mai mari rezerve de minereu de titan și fier din lume, zacaminte de litiu neexploatat și resurse masive de carbune. Acestea valoreaza zeci de trilioane…

- Europa se afla in cel mai periculos moment al sau dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial in contextul razboiului declansat de Rusia in Ucraina, a apreciat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, citat de EFE. ‘Nu trebuie sa ne speriem si nici sa exageram, dar trebuie sa intelegem clar ca ne…

- Nu exista informatii ca Vladimir Putin este instabil sau ca are o sanatate subreda, a spus directorul CIA William Burns, scrie BBC, citata de News.ro. Au existat tot mai multe speculatii neconfirmate in presa conform carora Putin, care implineste 70 de ani in acest an, ar putea fi bolnav, posibil de…

- Sancțiunile impuse Moscovei ii reduc treptat capacitatea de razboi, erodandu-i abilitațile logistice și tehnice. Rusia este conștienta de acest lucru și de aceea face eforturi pentru a avansa pe frontul din estul Ucrainei, scriu trei experți in economie intr-o analiza pentru revista Foreign Policy .…