- Rusia intentioneaza sa construiasca o noua statie spatiala, deoarece actuala Statie Spatiala Internationala (ISS) va mai dura cel mult inca un deceniu, a declarat seful Agentiei spatiale ruse Roscosmos, Dmitri Rogozin, intr-un interviu publicat luni, citat de Agerpres.

- Primaria Timisoara intentioneaza sa construiasca un Centru Oncologic de Terapie Personalizata, in cadrul Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara. Valoarea investitiei este estimata la peste 93 de milioane de lei.In acest centru ar urma sa fie facute tratamente de radiochirurgie…

- Deocamdata nu exista temei pentru a vorbi despre normalizarea relatiilor dintre Rusia si SUA, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Xinhua si RIA Novosti."Nu as manifesta un optimism excesiv in aceasta privinta. Da, interactionam in situatii extreme.…

- Rusia a acuzat duminica Statele Unite de "dezinformare" dupa mesaje ale autoritatilor americane marcând Ziua internationala a zborului omului în spatiu fara sa îl mentioneze pe primul autor: cosmonautul sovietic Iuri Gagarin, noteaza AFP, preluata de Agerpres.Departamentul…

- In contextul in care coronavirusul se raspandește in Europa, iar la nivel mondial s-au inregistrat deja peste 3.300 de decese, Kremlinul a facut un plan de urgența care va fi pus in aplicare daca epidemia va lovi și Rusia.Deocamdata, in Rusia s-au inregistrat 7 cazuri de infectare cu coronavirus - 4…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Help Net Farma SA intentioneaza sa preia 63 farmacii aparținand Farmaceutica Remedia SA, conform unui comunicat transmis, marți, Agenției, potrivit Mediafax.Help Net Farma SA face parte din grupul german Phoenix si opereaza, la nivelul…