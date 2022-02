Stiri pe aceeasi tema

- In contextul tensiunilor ruso-ucrainene, Romania beneficiaza de o atenție deosebita din partea presei internaționale. ”Franta intentioneaza sa trimita sute de soldati in Romania”, titreaza Le Figaro. Cotidianul francez citeaza un interviu acordat pentru postul de radio France Inter, de catre ministrul…

- Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, a declarat miercuri seara ca decizia privind desfasurarea in urmatoarea perioada a unui contingent de 1.000 de militari americani in Romania exista demult si nu este legata direct de situatia din regiune si, ca atare, nu este conditionata de o interventie…

- Rusia continua sa transfere avioane de lupta Su-35S din Extremul Orient in Belarus, unde vor participa la exercitiile militare comune "Allied Resolve 2022", a comunicat miercuri Ministerul Apararii rus, citat de agentiile de presa Interfax si RIA Novosti, aceste aplicatii intervenind in contextul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-a mulțumit, joi, intr-un mesaj postat pe Twitter , omologului sau din Franța, Emmanuel Macron, pentru disponibilitatea de a trimite trupe in țara noastra in cadrul misiunilor NATO, in contextul unei posibile agresiuni a Rusiei in Ucraina. „Salut cu caldura anunțul…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anunsat luni noi manevre comune cu Rusia care vor avea loc în februarie, denunțând o consolidare a desfasurarilor militare ale vecinilor sai din cadrul NATO, relateaza AFP, potrivit News.ro.”Am prevazut sa organizam aceste exercitii în…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a declarat joi ca ii revine Occidentului sarcina de a oferi Rusiei garantiile de securitate pe care tara sa le solicita si ca de aceasta vor depinde actiunile viitoare ale Moscovei, transmite Reuters. Putin a mai declarat ca NATO “a inselat” Rusia cu cinci…

- Președintele din Belarus a recunoscut ca i-a cerut ajutor lui Vladimir Putin privind supravegherea aeriana a frontierei cu Polonia. Moscova a trimis bombardiere strategice in contextul valului de migranți de la granița. Aleksandr Lukașenko a precizat ca nu are alta soluție decat sa apeleze la bombardierele…