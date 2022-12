Un diplomat rus de rang inalt a declarat, vineri, ca discuțiile privind garanțiile de securitate pentru Rusia nu pot avea loc in timp ce instructorii și „mercenarii” NATO raman in Ucraina și in timp ce livrarile de arme occidentale catre aceasta țara continua. Intr-un interviu acordat agenției de presa de stat rusești TASS, Alexandr […] The post Rusia: „Instructorii NATO trebuie sa paraseasca Ucraina” / „Ruperea legaturilor diplomatice va fi o realitate” first appeared on Ziarul National .