Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Centrala de Informatii din SUA (CIA) a avertizat, in vara anului 2022, Administratia de la Kiev sa nu atace gazoductele Nord Stream 1 si 2, imediat dupa ce primise informatii detaliate despre planul de atac, afirma surse citate de publicatia The Wall Street Journal, potrivit Mediafax.Agentia…

- O nava a marinei ruse, specializata in operațiuni subacvatice, a fost prezenta in apropierea locului in care au fost sabotate gazoductele Nord Stream – scrie, vineri, cotidianul danez Information, citat de agențiiile internaționale de știri. Armata daneza a confirmat ca are 26 de fotografii ale navei…

- Nava ruseasca depistata in zona unde au avut loc exploziile de la gazoductele Nord Stream era una specializata in operațiuni submarine, a anunțat armata daneza, care confirma astfel datele publicate de ziarul Information, relateaza agenția DPA, citata de Agerpres.Pe 22 septembrie 2022, cu patru zile…

- China sprijina ONU sa inființeze o comisie internaționala independenta destinata investigației sabotajului gazoductului Nord Stream, a declarat luni adjunctul reprezentantului Chinei la ONU, Geng Shuang. Consiliul de Securitate al ONU nu a reușit sa adopte proiectul unei rezoluții inaintate de Rusia…

- Kremlinul a comunicat, luni, ca Rusia va stabili care state s-au aflat in spatele exploziilor de la gazoductele Nord Stream si va face tot posibilul pentru a impiedica ceea ce a descris drept eforturi ale Occidentului de a "acoperi" ce s-a intamplat.Conductele, care conecteaza Rusia si Germania pe…

- Moscova intentioneaza sa ceara despagubiri pentru pagubele provocate de exploziile din toamna anului trecut la gazoductele Nord Stream. Conductele, care leaga Rusia și Germania pe sub Marea Baltica, au fost afectate de explozii in luna septembrie, in ceea ce Moscova a numit un act de terorism internațional.…

- Moscova ar putea cere despagubiri pentru daunele cauzate de exploziile de anul trecut la gazoductele Nord Stream, a transmis luni agenția de presa RIA Novosti, citand un diplomat rus. Conductele, care leaga Rusia și Germania sub Marea Baltica, au fost avariate de explozii inexplicabile in septembrie…

- Pe 26 septembrie, o serie de explozii de adancime au zguduit conductele de gaze naturale Nord Stream și Nord Stream 2, aflate pe fundul Marii Baltice, in apropiere de insula daneza Bornholm.Trei dintre cele patru conducte subacvatice ale proiectelor Nord Stream, care au fost construite pentru a transporta…