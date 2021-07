Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inregistrat un nou numar maxim de decese asociate Covid-19, 752 in ultimele 24 de ore, au informat sambata autoritatile sanitare ruse. Cel mai mare numar de morți s-a inregistrat la Moscova, principalul focar de coronavirus din Rusia, cu 108 decese, urmata de Sankt Petersburg, cu 102 morti.

- Rusia a anuntat marti ca a inregistrat 737 de decese asociate COVID-19 in ultimele 24 de ore, stabilind un nou record de la inceputul pandemiei in aceasta tara, afectata in prezent de raspandirea variantei Delta a noului coronavirus, informeaza AFP, citat de agerpres.ro.

- Rusia a inregistrat astazi un nou record de decese zilnice cauzate de COVID, iar numarul cazurilor nu este cel mai mare de la jumatatea lui ianuarie, cind țara se confrunta cu al doilea val de contaminare. Potrivit datelor oficiale, 697 de oameni au murit și aproape 25.000 au fost depistați cu noul…

- Rusia a inregistrat sambata 697 de decese din cauza COVID in ultimele 24 de ore, dintre care 116 numai la Moscova. Este cea mai ridicata cifra de la inceputul pandemiei, pentru a cincea zi la rand, pe masura ce varianta Delta se raspandește cu rapiditate in tara, informeaza Afp, citata de News. Tot…

- Rusia a inregistrat vineri cel mai mare numar de decese zilnice legate de COVID-19 de la inceputul pandemiei in condițiile in care țara se confrunta cu un nou val de imbolnaviri, pe care autoritațile il pun pe seama variantei Delta a coronavirusului, mult mai contagioasa.

- Rusia a inregistrat in ultimele 24 de ore 652 noi decese de COVID-19, cea mai ridicata cifra de la declansarea pandemiei, potrivit datelor publicate marti de centrul operativ al combaterii coronavirusului, relateaza EFE.

- India a depasit pragul de 300.000 de decese asociate COVID-19, devenind a treia tara din lume care a atins aceasta cifra, dupa Statele Unite si Brazilia. Pandemia continua sa faca ravagii in aceasta tara cu 1,3 miliarde de locuitori, potrivit Agerpres. Potrivit Ministerului Sanatatii, numarul total…

- India a raportat 4.454 de decese asociate COVID-19 in ultimele 24 de ore, ceea ce face ca bilanțul total al morților sa ajunga, luni, la 303.720, potrivit ministerului sanatații din aceasta țara, citat de AFP și Agerpres . Dintre cele peste 303.720 de decese asociate COVID-19, 50.000 au fost inregistrate…