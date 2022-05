Desi inflatia din tara este ridicata, exista semne ca cresterile de preturi incetinesc si vor continua sa o faca, in timp ce rubla a trecut de la un minim istoric in martie la cea mai performanta moneda din lume in acest an. Intre timp, indicatorii de activitate economica se imbunatatesc, iar Rusia a reusit pana acum sa evite situatia de neplata a datoriei sale in valuta, in ciuda sanctiunilor occidentale care ingheata o mare parte din rezervele sale. Inflatia din Rusia a atins in aprilie un maxim al ultimelor doua decenii, de 17,8% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in crestere de la 16,7%…