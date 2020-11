Stiri pe aceeasi tema

- Turcia va lua parte la o misiune de monitorizare a incetarii focului alaturi de Rusia in Nagorno-Karabah, conform unei conversatii telefonice pe care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avut-o marti cu omologul sau rus Vladimir Putin, transmite dpa preluat de agerpres.Vezi și: Justitia…

- Rusia a inceput sa desfasoare trupe marti in Nagorno-Karabah pentru a forma o forta de mentinere a pacii in sprijinul rezolutiei ce pune capat luptelor asupra acestei regiuni dintre Azerbaidjan si Armenia, a relatat mass-media de stat citand armata rusa, informeaza agentia DPA.Citește și: Regulile…

- Cateva sute de turci s-au adunat in Vienne, langa Lyon, pentru a se razboi cu armenii din oraș. Poliția a intervenit pentru a dispersa mulțimea, potrivit publicației ladapeche.fr. Incidente de acest fel s-au semnalat, zilele trecute, in mai multe localitați. Grupuri de turci s-au adunat și in Decines,…

- Premierul armean Nikol Pashinyan a declarat marti ca este ''convins'' ca Rusia va veni in ajutor daca tara va fi atacata direct, pe fondul ostilitatilor cu Azerbaidjanul in enclava separatista Nagorno-Karabah, relateaza AFP. ''Sunt convins ca, daca situatia o cere, Rusia isi…

- Rusia si-a exprimat duminica ingrijorarea cu privire la cresterea numarului de victime in randul populatiei civile in conflictul dintre fortele separatiste armene in Nagorno-Karabah si armata azera pentru a opta zi consecutiv, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Ministrul de externe rus, Serghei…

- Luptele dintre armeni si azeri s-au intensificat sambata pe cea mai mare parte a frontului din Nagorno-Karabah, Armenia recunoscand pierderi importante in randul separatistilor, transmite AFP. Armenia se confrunta cu "poate cel mai decisiv moment din istoria sa", a declarat sambata premierul Nikol Pasinian…

- Turcia merge ”din nou pe calea genocidului” prin faptul ca intervine, alaturi de Azerbaidjan, in conflictul din enclava separatista azera Nagorno Karabah, acuza premierul armean Nikol Pasinian intr-un interviu acordat Le Figaro, relateaza Reuters, potrivit news. ro. Rusia transmitea joi un comunicat…

- Administratia Vladimir Putin a cerut, marti, Turciei sa nu mai incurajeze conflictul militar in regiunea Nagorno Karabah si sa depuna eforturi pentru un armistitiu intre Armenia si Azerbaidjan, informeaza Mediafax. Pe de alta parte Turcia a declarat ca este gata sa sprijine Azerbaidjanul atat la…