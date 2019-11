Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Nord-Atlantica (NATO) intentioneaza sa-si extinda competenta in spatiul cosmic, deoarece anticipeaza noi amenintari la adresa securitatii. O decizie in acest sens va fi luata miercuri, in cadrul unei reuniuni a ministrilor de externe din tarile membre. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg,…

- Alianta Nord-Atlantica (NATO) intentioneaza sa-si extinda competenta in spatiul cosmic, deoarece anticipeaza noi amenintari la adresa securitatii. O decizie in acest sens va fi luata miercuri, in cadrul unei reuniuni a ministrilor de externe din tarile membre. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg,…

- Astazi, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa la Ministeriala NATO, care va avea loc la Bruxelles, in pregatirea Reuniunii sefilor de stat si de guvern aliati de la Londra, din 3 – 4 decembrie, informeaza MAE. Conform unui comunicat transmis AGERPRES, in cadrul discutiilor va fi…

- Statele membre ale Uniunii Europene nu au reusit sa ajunga vineri la un acord privind durata unei amanari a Brexit-ului, au anuntat surse europene, cu doar sase zile pana la iesirea programata a Regatului Unit din blocul comunitar, relateaza DPA si AFP. Ambasadorii la UE ai statelor membre…

- Aproximativ 564 de persoane au fost in spațiu pana in prezent, 65 dintre ele fiind femei. Valentina Tereșkova, o cosmonauta din Rusia, este prima femeie care a zburat in spațiul cosmic, la 16 iunie 1963. NASA a avut nevoie de 20 de ani pentru a trimite in spațiu o femeie. In 1983, Sally Ride a... Read…

- Rusia si Statele Unite si-au reprosat reciproc, la ONU, faptul ca ar contribui, prin testele lor nucleare, la o noua cursa a inarmarii, iar Washingtonul a cerut ca Beijingul sa fie inclus in eventuale viitoare negocieri vizand sa limiteze aceasta cursa a inarmarii nucleare, relateaza AFP, conform…

- Rusia si Statele Unite si-au reprosat reciproc, la ONU, faptul ca ar contribui, prin testele lor nucleare, la o noua cursa a inarmarii, iar Washingtonul a cerut ca Beijingul sa fie inclus in eventuale viitoare negocieri vizand sa limiteze aceasta cursa a inarmarii nucleare, relateaza AFP.

- Rusia si Statele Unite si-au reprosat reciproc, la ONU, faptul ca ar contribui, prin testele lor nucleare, la o noua cursa a inarmarii, iar Washingtonul a cerut ca Beijingul sa fie inclus in eventuale viitoare negocieri vizand sa limiteze aceasta cursa a inarmarii nucleare, relateaza AFP.