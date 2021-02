Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatul apare intr-un studiu facut de Centrul de sondare a opiniei publice Levada, la finalul lunii ianuarie și inceputul lunii februarie. Sursa citata a mai precizat ca nivelul de incredere in seful statului rus a scazut constant de peste doi ani, dupa ce, in noiembrie, 2017 era de 59%.In august-octombrie…

- Parchetul rus a anuntat luni ca sustine cererea Administratiei penitenciarelor de a comuta pedeapsa cu suspendare împotriva opozantului Aleksei Navalnîi într-o pedeapsa cu executare, transmit Reuters și Swiss Info, potrivit Agerpres.Navalnîi se afla în arest preventiv…

- Presedintele rus Vladimir Putin a evocat impreuna cu cancelarul federal german Angela Merkel eventualitatea unei "productii comune de vaccinuri" impotriva noului tip de coronavirus, a anuntat Kremlinul marti, in conditiile in care Moscova doreste sa-si intensifice capacitatile in acest domeniu, informeaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat marti o lege care stabileste ca legislatia nationala a Rusiei prevaleaza în fata tratatelor internationale si deciziilor emise de organismele internationale în situatiile în care acestea intra în conflict cu prevederile Constitutiei,…

- Presedintelui rus Vladimir Putin nu i-a fost administrat inca vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de centrul Gamaleia din Moscova pentru ca preparatul se afla inca in proces de testare, a explicat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de dpa. ‘Seful statului nu poate participa…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dispus o reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera de pina la 70% pina in anul 2030 comparativ cu nivelul din 1990, in lupta impotriva schimbarilor climatice, a precizat Kremlinul intr-un decret emis miercuri, conform DPA. Moscova afirma ca impactul cresterii temperaturilor…